Schauspieler Bjarne Mädel kauft «Weihnachtsgeschenke im Sommer»

Was ist Ihr unvergesslichstes Weihnachtserlebnis?

Mädel: Ich denke ein Weihnachten mit meiner Familie. Wir waren zu sechst im Auto: meine Eltern, meine Schwester, unser Hund Nauke (ein Bobtail), ein echter Nordmann Tannenbaum und ich – auf dem Weg nach Sylt. Wir haben die Fähre oder den Autozug verpasst und kamen dann sehr spät im Dunkeln auf der Insel an. Haben erst das gemietete Reetdach–Haus nicht gefunden, weil alle gleich aussahen, dann den Eingang nicht. Das Haus war nicht geheizt und Bescherung war – nach gemeinsamem Schmücken des Baumes – nachts um halb drei.