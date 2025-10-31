Schauspieler David Threlfall ist kaum wiederzuerkennen

Der britische Schauspieler David Threlfall (72) trat bei der Londoner Premiere von «The Death of Bunny Munro» in einem neuen Look an die Öffentlichkeit. Der «Shameless»–Star überraschte mit langem, grauem Haar und einem weissen Vollbart. Beim Red–Carpet–Auftritt trug der 72–Jährige legere Kleidung: ein weisses T–Shirt, eine marineblaue Jacke und einen grauen Schal. Dazu eine graue, weite Cargo–Hose und schwarze bequeme Schuhe.