Schauspieler Jacques Breuer ist tot

Er war ein echter Fernsehkrimi–Star

Bekannt wurde der in München geborene österreichische Spross einer Schauspielerfamilie in seiner Rolle als Peter Bathory in dem 1979 entstandenen Abenteuer–Vierteiler «Mathias Sandorf». In seiner Filmografie finden sich zudem reihenweise Fernsehkrimi–Hits wie «Derrick», «Der Alte», «Die Krimistunde», «Ein Fall für Zwei», «SOKO» und unzählige «Tatorte». Zuletzt war Jacques Breuer 2022 in «Aktenzeichen XY ... ungelöst» und «Der Staatsanwalt: Die letzte Absage» zu sehen.