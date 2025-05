Schauspieler Joe Don Baker im Alter von 89 Jahren gestorben

Der Schauspieler war in Texas aufgewachsen und hatte in New York Schauspiel studiert. Seit den 1960er Jahren wirkte er in mehr als 50 Filmen mit und machte sich mit Rollen als «harter Kerl» einen Namen. Zu seiner Filmografie gehören etwa «Der Unbeugsame», «Fletch – Der Troublemaker», «Kap der Angst», «Congo», «Reality Bites», «Mars Attacks!» und «Wallace». Im Laufe seiner Karriere spielte er an der Seite von Stars wie Angelina Jolie, Glenn Close, Matthew McConaughey, Robert De Niro oder Robert Redford.