Schauspieler Rob McElhenney beantragt Namensänderung

Rob McElhenney (48) hat offiziell die Änderung seines Nachnamen beantragt. Wie ein Sprecher nun gegenüber «Entertainment Weekly» bestätigte, möchte der Schauspieler künftig im beruflichen Kontext als Rob Mac auftreten. So wolle der «It's Always Sunny in Philadelphia»–Star, dessen Figur in der Sitcom ebenfalls den Namen Mac trägt, Verwirrung über die Aussprache seines Nachnamens vermeiden.