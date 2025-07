Schauspieler Sebastian Deyle freut sich auf sein erstes Kind

Auch beruflich steht bald etwas Wichtiges an: Die neue Sat.1–Vorabendserie «Frieda – mit Feuer und Flamme», die eigentlich schon für Frühjahr angekündigt war, soll im Herbst endlich starten. Deyle spielt darin die Hauptrolle des Feuerwehrmanns Mirko Renic, der der titelgebenden Intensivkrankenschwester Frieda näherkommt. Von Dezember 2023 bis November 2024 war der Schauspieler als Hauptdarsteller in der ARD–Serie «Rote Rosen» zu sehen. Zuvor spielte er in zahlreichen weiteren Serien wie «Unter uns», «Marienhof» und «Sturm der Liebe» mit.