Schauspieler sexuell belästigt? Neue Vorwürfe gegen Tyler Perry

In einem Instagram–Video vom 13. Dezember sprach Rodriguez darüber, dass er sich «ängstlich und beschämt» fühle. Tyler Perry erwähnte er in dem Beitrag jedoch nicht namentlich, sondern sprach nur von einem einflussreichen Regisseur, «den jeder kennt». «Ich habe viel zu lange geschwiegen. Und es tut mir wirklich leid. Hätte ich früher etwas gesagt, hätte ich vielleicht jemanden retten können, dem das nach mir passiert ist», sagte er in dem Video. Rodriguez' Rechtsanwalt ist Jonathan J. Delshad, der auch Derek Dixon vertritt. Der Schauspieler erhob im Juni ähnliche Anschuldigungen und forderte 260 Millionen Dollar Schadensersatz.