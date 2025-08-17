Schauspieler Terence Stamp ist im Alter von 87 Jahren gestorben

In diesen Filmen spielte Terence Stamp mit

Sein Talent ging jedoch weit über Blockbuster hinaus: Für sein Filmdebüt als Matrose Billy Budd in Peter Ustinovs «Die Verdammten der Meere» (1962) wurde er für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert und gewann den Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller. Für seine Hauptrolle in «Der Fänger» wurde er beim Filmfestival in Cannes 1965 als bester Darsteller ausgezeichnet.