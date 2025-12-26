Schauspieler und Regisseur Mohammad Bakri mit 72 Jahren verstorben

«Er war ein sehr mutiger Mensch, der für seine Ideale einstand und sich weigerte, sich anzupassen. Dafür zahlte er in beiden Gesellschaften einen Preis», wird Raya Morag, Professorin für Film und Trauma an der Hebräischen Universität Jerusalem, zitiert. Bakri sah sich in der palästinensischen Gesellschaft Kritik wegen seiner Zusammenarbeit mit Israelis ausgesetzt. Nach der Veröffentlichung von «Jenin, Jenin» wurde er in Israel hingegen fast zwei Jahrzehnte lang von Gerichtsverfahren verfolgt – der Film galt dort als einseitig und aufwiegelnd.