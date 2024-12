Schauspielerin Christel Bodenstein mit 86 Jahren verstorben

Tochter ihres Mannes bestätigte schon 2023: «Sie ist sehr krank»

Nach der Wende war Bodenstein unter anderem in dem Thriller «Die Kaltenbach–Papiere» an der Seite von Mario Adorf (94) und Ulrich Tukur (67) zu sehen. Auch in der Neuauflage ihres Klassikers «Das singende, klingende Bäumchen» im Jahr 2016 ist Christel Bodenstein neben Heinz Hoenig (73) zu sehen. Zuletzt zog sich die Schauspielerin aus der Öffentlichkeit komplett zurück. In einem Interview mit der «Superillu» im Jahr 2023 gab die Tochter ihres Mannes, Schauspielkollege Hasso von Lenski (82), zu verstehen, dass es Bodenstein «überhaupt nicht gut gehe». Sie nehme seit Jahren starke Schmerzmittel aufgrund von Rückenproblemen, die ihren Tribut zollen würden: «Sie ist sehr krank.»