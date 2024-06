Schauspielerin Nina Gummich ist schwanger

Gummich kam so schon als Kind mit dem Film in Berührung – ihre erste Rolle hatte sie 2001 in «Ein Vater zu Weihnachten». Es folgten Kinofilme wie «Groupies bleiben nicht zum Frühstück» (2010), «Russendisko» (2012) oder «Der Passfälscher» (2022). 2022 verkörperte sie eine junge Alice Schwarzer (81) für den Fernsehfilm «Alice». Zudem war Nina Gummich bereits in zahlreichen Fernsehsehserien und –reihen zu sehen, etwa in der dritten Staffel von «Babylon Berlin» oder seit 2021 in der Krimireihe «Theresa Wolff – Der Thüringenkrimi».