Schauspielstar Rupert Everett zapft Bier für bedrohten Dorfpub

Rupert Everett: «Schwere Zeiten für ländliche Pubs»

Nach dem Weggang des bisherigen Pächters drohte der Kneipe das Aus. Doch die Dorfgemeinschaft wollte das Herzstück ihres Ortes nicht kampflos aufgeben. Ein Team aus 30 ehrenamtlichen Helfern übernahm den Betrieb – darunter auch der prominente Nachbar Everett. «Es gab eine fantastische Anstrengung unserer Gemeinde, diesen Pub offen zu halten», erklärt der Schauspieler sein Engagement. «Schwere Zeiten für ländliche Pubs – und das hier ist das Herz und der Knotenpunkt des Dorfes. Ich finde es wichtig, meine Unterstützung zu zeigen.»