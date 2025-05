Scheidung von Hugh Jackman: Bekommt er die Luxuswohnung in New York?

Die Rede ist von einem Vermögen in Höhe von rund 387 Millionen US–Dollar. Demnach besitzt das ehemalige Traumpaar mehrere Immobilien, darunter exklusive Penthäuser, ein Anwesen in den für ihre Luxusimmobilien bekannten Hamptons in den USA und ein Refugium am australischen Bondi Beach. Nach angeblich langwierigen Verhandlungen über die Besitztümer sollen sich Jackman und Furness Insidern zufolge geeinigt haben, ein Richter müsse nur noch unterzeichnen.