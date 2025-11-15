«Scheiss auf Drogen»: Rapper Haftbefehl zurück auf der Bühne und clean

Schauspieler Elyas M'Barek (43) feierte mit der «Babo»–Doku sein Debüt als Produzent. «Aykut selbst war für mich der Auslöser, diesen Film zu drehen», erzählte er kürzlich der «Bild»–Zeitung. «Ich war mit ihm ein bisschen unterwegs, ich habe ihn einen Tag lang begleitet, ich habe mir diesen ganzen Zirkus angeguckt, und das, was ich gesehen habe, war larger than life, surreal. [...] Wir hätten aber nie geahnt, dass der Film am Ende eine solche Wucht entfalten würde und so krass werden würde.»