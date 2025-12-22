Schick oder gemütlich? Was die Promis Weihnachten tragen

Für sie hat das mit Haltung zu tun. «Wenn man sich schön macht, zeigt das immer Respekt dem Anlass gegenüber.» Ihr Glaube spielt dabei eine zentrale Rolle: «Ich bin christlich, Weihnachten ist eines der höchsten christlichen Feste, und ich möchte meinen Kindern auch zeigen, dass mir das wichtig ist.» Das solle sich auch in ihrer Kleidung widerspiegeln. «Deshalb sitze ich nicht mit Jogginghose unterm Baum. Aber es ist alles in Relation zum Mama–Alltag – einfach ein bisschen schicker als normal.»