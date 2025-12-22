Schick oder gemütlich? Was die Promis Weihnachten tragen

Die Frage nach dem perfekten Weihnachts–Outfit macht auch vor den Promis nicht halt. Während einige Stars an den Feiertagen auf elegante Kleidung setzen, schwören andere auf maximalen Komfort.
Barbara Meier: Schick aus Respekt
Model Barbara Meier (39) entscheidet sich bewusst gegen grosse Roben. «Ich habe zwei kleine Kinder, deswegen ergibt pompös und glamourös nicht so viel Sinn», erklärt sie spot on news. Ganz auf Stil verzichten will sie dennoch nicht: «Ich möchte mich aber schon schick machen.»
Für sie hat das mit Haltung zu tun. «Wenn man sich schön macht, zeigt das immer Respekt dem Anlass gegenüber.» Ihr Glaube spielt dabei eine zentrale Rolle: «Ich bin christlich, Weihnachten ist eines der höchsten christlichen Feste, und ich möchte meinen Kindern auch zeigen, dass mir das wichtig ist.» Das solle sich auch in ihrer Kleidung widerspiegeln. «Deshalb sitze ich nicht mit Jogginghose unterm Baum. Aber es ist alles in Relation zum Mama–Alltag – einfach ein bisschen schicker als normal.»
Tijen Onaran: Weihnachten darf es funkeln
«Ich bin ein grosser Weihnachtsfan, ich würde am liebsten in einer Glitzerkugel durch die Gegend rennen», erklärt Unternehmerin und Ex–«Höhle der Löwen»–Star Tijen Onaran (40). «Ich finde: Je mehr, desto besser – da haue ich ordentlich rein.»
Für sie darf es an Weihnachten ruhig funkeln – und farblich gerne kräftig werden. «Es darf schick, glitzerig und gerne auch rot sein. Ich liebe die Farbe, sie ist so eine starke Farbe, gerade für uns Frauen.»
Gloria–Sophie Burkandt: Gemütlichkeit nach dem Job–Glamour
Ganz anders sieht es bei Model und Schauspielerin Gloria–Sophie Burkandt (27) aus. «Ich bin eher Team cozy an Weihnachten und nicht schickimicki. Ich liebe es, zu chillen und in einem bequemen Outfit mit der Familie zu sein», erklärt die Tochter von Markus Söder (58).
Das liegt nicht zuletzt an ihrem Berufsalltag: «Durch meine Arbeit bin ich oft immer schick angezogen, deshalb mag ich es in meiner Freizeit lieber chillig.» Weihnachten ist für die 27–Jährige also eine willkommene Auszeit vom Glamour.
Leony: Der goldene Mittelweg
Sängerin Leony (28) findet einen Kompromiss zwischen den beiden Extremen. «So eine Mischung. Also nicht in Jogginghose, aber auch nicht superglamourös und glitzernd», beschreibt sie ihren Weihnachts–Look.
Die Musikerin feiert das Fest traditionell im Kreise ihrer Familie in Bayern: «Ich feiere ganz lowkey mit meiner Familie in Bayern und das ist einfach immer ganz schön und heimelig.»
Familie Schölermann: Weihnachtspullis und Open House
Moderator Thore Schölermann (41) und seine Frau Jana (38) setzen klar auf Komfort. «Cozy. 100 Prozent», sagt Thore. Für das Paar ist Weihnachten vor allem entspannt. «Bei uns ist es selten, dass wir uns zu einer Date Night aufhübschen. Normalerweise ist unsere Date Night auf der Couch im Pyjama – und an Weihnachten ehrlich gesagt auch», erzählt Jana.
Für ihre Gäste halten sie es ebenso unkompliziert: «Meistens kommt die Familie zu uns, wir haben Open House, und wir wollen, dass sich alle wohlfühlen. Jeder kann anziehen, was er möchte.» Einen Dresscode gibt es nicht – auch wenn manche Gäste sich schicker machen. Bei den Schölermanns gilt: «Wir sind Team Weihnachtspulli. Nicht schlodderig, aber gemütlich.»