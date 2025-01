«Schicksalsjahre eines Präsidenten»: So tickt der neue alte Präsident

Hochkarätige Zeitzeugen kommen zu Wort

Die Dokumentation versammelt eine beeindruckende Riege an Experten und Weggefährten. Zu Wort kommen unter anderem John Bolton (76), Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater, der Ex–Bundesaussenminister (2017–2018) Sigmar Gabriel (65) sowie die Trump–Biografin Martha Brockenbrough (54). Sie alle versuchen zu ergründen, was den 1946 in New York City geborenen Politiker, Unternehmer und Showmaster antreibt und wie er es schafft, die amerikanische Gesellschaft derart zu polarisieren.