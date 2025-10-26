«Schlag den Star»: Jan Ullrich schlägt Sven Hannawald

Emotionales Finale und Siegerprämie

Am Ende führte Jan Ullrich das Feld an und sicherte sich die letzten wichtigen Punkte. Im alles entscheidenden Schluss–Duell bewies er Nervenstärke und wurde mit dem Koffer voller 100.000 Euro belohnt – verdient und unter dem Jubel des Publikums. «Ich wollte zeigen, dass ich zurück bin. Und ich hoffe, die Zuschauer hatten genauso viel Spass wie ich», kommentierte er seinen Triumph.