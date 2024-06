«Schlag den Star»: Markus Babbel gewinnt Pannen-Abend

Seine Rückkehr zu «Schlag den Star» nach 13 Jahren hatte sich Moderator Matthias Opdenhövel (53) wohl reibungsloser erhofft. Doch der Nachfolger von Elton (53) wurde am Sonntagabend (2. Juni) mit einigen Herausforderungen konfrontiert. So gab es in seiner Premiere eine weitere Premiere in der ProSieben–Show: Erstmals musste ein Ersatzkandidat ran. Ex–Fussballprofi Mehmet Scholl (53) wirkte von Anfang an angeschlagen, unterlag bei den ersten drei Spielen gegen seinen einstigen Europameisterschaftskollegen Markus Babbel (51) und wurde schliesslich gegen den weiteren 1996er–Helden Thomas Helmer (59) ausgetauscht. «Mehmet Scholl hat akute Knieprobleme», erklärte Opdenhövel. Es war nicht der einzige Vorfall des Abends.