«Schlag den Star»: Riccardo Simonetti gewinnt gegen Sylvie Meis

Doppelte Freude

In der 99. Ausgabe zum Ende des Jahres lag Riccardo Simonetti nach Spiel 11 mit 57 zu 9 Punkten vorne und stand um 0:39 Uhr in Spiel 12 im Matchball–Duell mit Meis. Auch die Challenge «Halbieren», in der die beiden Natur–Silikon in unregelmässigen Formen möglichst exakt halbieren mussten, konnte er für sich entscheiden und den Koffer um 100.000 Euro glücklich entgegennehmen. Meis freute sich sichtlich mit ihrem Freund Simonetti mit. Für den Entertainer war es ein besonderes Geschenk, denn er feierte am Samstag auch den ersten Hochzeitstag mit seinem Ehemann.