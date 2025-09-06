«Schlag den Star»: Sven Hannawald tritt gegen Jan Ullrich an

Wer gewinnt bei Pooths vs. Ochsenknechts?

Mit Jan Ullrich gegen Sven Hannawald wartet in der nächsten «Schlag den Star»–Ausgabe wieder ein klassisches 1:1–Duell. Zuletzt gab es verstärkt Zweierduelle zu sehen, wie etwa das heutige Mutter–Sohn–Duell Pooths gegen Ochsenknechts. Promi–Spross Diego zeigte sich vorab gelassen. Die Chance auf einen Sieg gegen die Ochsenknechts könne er nur schwer einschätzen, erklärte er spot on news. «Was ich weiss, ist, dass meine Mutter und ich ein sehr gutes Team sind. Ob es reicht, werden wir sehen. Ich mache mir da keinen Druck und freue mich einfach auf die Challenge.»