Schlangenmuster: Diesem Print entkommt aktuell niemand

2025 steht im Zeichen der Schlange – und das nicht nur nach dem traditionellen chinesischen Kalender. Auch in der Mode windet sich das Reptil in den Mittelpunkt. Schlangenleder und Snake–Prints sind im Herbst angesagt. An Schuhen, Taschen oder Kleidern zeigt sich das Muster vielseitig und stets elegant.
Schlangen–Boots richtig kombinieren
Wer sich an den Snake–Trend herantasten möchte, liegt mit Boots in Schlangenleder–Optik genau richtig. Die auffälligen Schuhe setzen selbst schlichte Outfits gekonnt in Szene. Cool wirken sie etwa zu Straight–Leg–Jeans, einem weissem Oversized–Hemd und Lederjacke. Einem hellen Strickkleid mit Beinschlitz verleihen sie eine edgy Note.
Dazu passen ein langer Trenchcoat und eine Statement–Kette. Wichtig beim Styling: Das Muster braucht Raum, um zu wirken. Deshalb lieber auf einen Muster–Mix oder knallige Farben verzichten.
Mit einem blauen Kleid auffallen
Wer ein Statement setzen möchte, greift zu einem farbigen Schlangenkleid. So zeigte sich Model Emily Ratajkowski (34) etwa bei einem Talkshow–Auftritt in einem türkisen Neckholder–Minikleid. Besonders sexy: Der längliche Cut–out im Brustbereich.
Da das Kleid für sich spricht, genügen schlichte Accessoires. Riemchensandalen oder Mules in Schwarz oder Silber ergänzen das Dress stilvoll, ohne ihm die Show zu stehlen. Ein glamouröses Make–up komplettiert den Look. Für kühle Abende eignet sich ein schwarzer oder grauer Oversize–Blazer, der das Outfit City–tauglich macht.
Taschen setzen einen Akzent
Taschen mit Schlangenprint bringen den Trend in den Alltag, ohne aufdringlich zu sein. Edel wirken Modelle in gedeckten Farben wie Taupe, Dunkelgrün, Braun oder Grau. Metallic–Töne oder ein kräftiges Rot setzen gezielte Highlights. Ein schmaler Gürtel im gleichen Muster rundet das Outfit ab.
Das Styling kann mit einer weissen Bluse und Wide–Leg–Jeans einfach gehalten werden. Elegant wird es mit einem schwarzen Rollkragenpullover und einer Stoffhose. Die Schuhe sollten schlicht ausfallen. Wichtig für eine stimmige Kombination ist es, in der gleichen Farbfamilie zu bleiben.