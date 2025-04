«Schlauer als Alle»: Neue Quizshow mit Sonja Zietlow

Der Teilnehmer kann in jeder Runde eine Gruppe als Gegner auswählen. Dann gilt es für ihn mehr richtige Antworten zu geben als der Durchschnitt der Gruppe. Dafür wurden Tausende Menschen vor der Sendung befragt. «Von Runde zu Runde schrumpft das Zeitfenster, der Druck steigt, das Spiel wird gnadenloser», heisst es in der Ankündigung. Nach sieben Duellen folgt das grosse Finale, in dem der Kandidat sich entscheiden muss, ob er mit sicheren 20.000 Euro nach Hause geht oder mit Risiko um 100.000 spielen will.