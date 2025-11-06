Schlechte Zuschauerzahlen: «The Witcher» stellt Negativ-Rekord auf

Henry Cavill (42) überraschte die Fans von «The Witcher», als er bekannt gab, dass er nach der dritten Staffel nicht mehr den Hexer Geralt verkörpern werde. Er wurde von Liam Hemsworth (35) ersetzt, der fortan die Hauptfigur spielen wird. Der Wechsel hat der Serie jedoch offenbar geschadet, denn die neue Staffel verlor seitdem rund die Hälfte ihrer Zuschauer. Wie aus den offiziellen Netflix–Zahlen hervorgeht, verzeichnete die vierte Staffel in der ersten Woche lediglich 7,4 Millionen Aufrufe.