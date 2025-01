Schlimme Gerüchte: Freunde verteidigen Harry und Meghan

In dem am Freitag veröffentlichten Artikel beschreibt «Vanity Fair», wie das Leben von Prinz Harry und Herzogin Meghan angeblich aussieht. Zu den Behauptungen gehörten Kommentare von Nachbarn im kalifornischen Montecito. Diese sagten demnach, der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten die Ruhe und Nachbarschaft der Gegend ruiniert, indem sie «mehr Aufmerksamkeit» in die wohlhabende Gegend gebracht hätten. Freunde der Sussexes verweisen laut «Times» jedoch auf die jüngsten Äusserungen einer anderen Nachbarin, der Schauspielerin Sharon Stone (66). Sie sagte dem «Hello!»– Magazin: «Sie sind ein Teil unserer Gemeinschaft, sie sind ein gebender, fürsorglicher, anpackender Teil unserer Gemeinschaft geworden.»