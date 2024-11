Schluss mit Chaos: Zehn Ordnungstipps von Influencerin Izela Lange

Sie sind Unternehmerin, Influencerin und Mutter von vier Kindern. Auf Instagram folgen mittlerweile knapp 360.000 Menschen Ihren Ordnungs–Tipps. Ist es bei Ihnen wirklich immer so ordentlich?

Izela Lange: Diese Frage wird mir tatsächlich oft gestellt und ich muss herzlich schmunzeln, denn das Wort IMMER spricht in meinen Augen von einem dauerhaften Zustand ohne Veränderung, der ja im Alltag in einer Familie nicht möglich ist. Auch bei mir nicht. Und schon gar nicht mit vier Kids im Alter von Kindergarten bis hin zum Teenie. Ich bin allerdings sehr strukturiert. Das liegt in meiner Natur und ich empfinde selbst eine innere Ruhe, wenn es nur temporär chaotisch im Alltag ist. Diese Eigenschaft motiviert mich selbst sehr, so ist die Unordnung schnell beseitigt und weggeräumt, weil alles einen festen Platz hat und ich feste Routinen im Haushalt habe. Wenn das Grundrauschen stimmt, dann wankt das gesamte Ordnungssystem nicht so schnell. Auch dann nicht, wenn alle Kinder gleichzeitig krank sind. Egal wie schlimm der Zustand am Tag zu sein scheint, ich weiss, am Abend, wenn alle Kids im Bett sind und ich mir Zeit für mich nehme, herrscht auch im Äusseren Ordnung.