Schluss mit Fehlkäufen! Warum wir Kleidung kaufen, die wir nie tragen

Wunsch vs. Realität

Manchmal kaufen wir Kleidungsstücke für ein Leben, das wir uns wünschen, aber nicht wirklich führen. Ein Paar High Heels für schicke Partys oder Abendessen, dabei ist man in der Realität eher Fan von bequemen Sneakern oder Boots. Oder ein schickes Kleid für besondere Events, die in der Vorstellung regelmässig stattfinden – aber in Wirklichkeit trifft man sich eher mit Freunden im Café oder beim Brunch. Solche Käufe spiegeln oft unerfüllte Wünsche wider. Wir kaufen etwas, das idealerweise zu uns passen würde, aber dann bleibt es im Schrank hängen, weil es in der Realität eigentlich gar nicht zu unserem Alltag oder unserer Persönlichkeit passt.