Schluss mit Irrtümern! Haarpflege-Mythen im Check

Mythos 4: Trockenshampoo ist der perfekte Shampoo–Ersatz

Wenn es schnell gehen muss, ist Trockenshampoo die Rettung. Es sollte jedoch die Ausnahme bleiben. Denn das Shampoo ist kein Shampoo im eigentlichen Sinn. Es befreit die Haare nicht von Schmutz, Schuppen und Co. Es kann lediglich Öl absorbieren. Deshalb erscheinen die Haare weniger fettig. Auf der Kopfhaut bildet es eine zusätzliche Schicht, die mit Shampoo entfernt werden sollte. Kommt das Trockenshampoo mehrmals hintereinander zum Einsatz oder wird regelmässig verwendet, kann es laut «Healthline» zu einer Infektion der Haarfollikel führen. Der enthaltene Alkohol kann die Haare zudem trocken und brüchig machen.