«Schmerzhaft, aber lustig»: Stefan Raab wird von Abrissbirne getroffen

Darum geht es in der neuen Show

In der Sendung «Wer weiss wie wann was war? – Die Show der Generationen» (auch bei RTL+), die am Samstagabend zum ersten Mal lief, messen sich drei Altersgruppen – 20 bis 39 Jahre, 40 bis 59 Jahre und über 60 Jahre – in insgesamt sechs Themengebieten. Es geht unter anderem um Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Per Multiple–Choice–Fragen wird das Wissen der Generationen auf die Probe gestellt. Eine weitere Ausgabe gibt es am 21. März um 20:15 Uhr bei RTL.