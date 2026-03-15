«Schmerzhaft, aber lustig»: Stefan Raab wird von Abrissbirne getroffen

Stefan Raab (59) gibt auch für seine neue RTL–Show «Wer weiss wie wann was war? – Die Show der Generationen» alles. Mit einem kurzen Video zu der Samstagabendsendung mit Barbara Schöneberger (52) sorgt der Entertainer auf Instagram für Wirbel.
Darin zu sehen: Barbara Schöneberger, wie sie in Anlehnung an Miley Cyrus (33) und deren Song «Wrecking Ball» auf einer Abrissbirne sitzt, im engen silbernen Anzug. Stefan Raab schiebt seine Kollegin auf der Kugel noch an, bückt sich dann, um unter dieser hindurchzutauchen, wird dabei allerdings von der Requisite getroffen.
Die spöttischen Kommentare liessen nicht lange auf sich warten. «Oh man, so schmerzhaft, aber lustig zugleich. Raab wie ein junger Bursche», schreibt ein Fan. Andere Kommentare zu dem Beitrag lauten: «Aua, muss Stefan immer übertreiben? Das war wieder Raab in Gefahr, wie wir ihn kennen und lieben. Stefan gibt einfach immer alles» oder: «Ja, wer sich mit Barbara anlegt, muss einstecken.»
Darum geht es in der neuen Show
In der Sendung «Wer weiss wie wann was war? – Die Show der Generationen» (auch bei RTL+), die am Samstagabend zum ersten Mal lief, messen sich drei Altersgruppen – 20 bis 39 Jahre, 40 bis 59 Jahre und über 60 Jahre – in insgesamt sechs Themengebieten. Es geht unter anderem um Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Per Multiple–Choice–Fragen wird das Wissen der Generationen auf die Probe gestellt. Eine weitere Ausgabe gibt es am 21. März um 20:15 Uhr bei RTL.