«Schmierentheater»: Nicole Belstler-Boettcher rechnet mit Gil ab

Im Camp hatte Belstler–Boettcher den Musiker auf das Thema angesprochen, doch der blieb gewohnt vage. Als Ofarim ihr später die Hand zur Versöhnung reichte, schlug sie aus. «Meine Meinung über ihn hat sich nicht geändert», stellte sie klar. Sie sei froh, rechtzeitig ausgestiegen zu sein – bevor sie sich weiter in Streitereien verstrickt hätte. «Am Ende wollte ich da einfach raus aus den Querelen. Ich bin stolz, dass ich auf Sendezeit verzichtet habe, statt mich in solche Streitereien zu verstricken», sagte sie.