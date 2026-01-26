Schneechaos in Toronto: Jessie J sagt Konzert kurzfristig ab

Jessie J (37) hat ihr für Sonntag geplantes Konzert in Toronto kurzfristig abgesagt. Grund war ein heftiger Schneesturm, der die kanadische Metropole traf. Der Auftritt war vor rund 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Danforth Music Hall geplant.
Die Interpretin von Hits wie «Price Tag» und «Bang Bang» wandte sich via Instagram direkt an ihre Fans. «Ich treffe persönlich die Entscheidung, die heutige Show in Toronto abzusagen», schrieb sie dort wenige Stunden vor dem Auftritt. Sie fühle sich nicht wohl dabei, dass Menschen für ein Konzert ihre Sicherheit riskieren.
Schneechaos mit extremen Ausmassen
Jessie J befand sich nach eigenen Angaben bereits im Veranstaltungsort, als sie die Reissleine zog. «Ich stehe gerade in der Venue und es war nicht sicher, hierherzukommen – und der Schnee wird nur noch schlimmer», erklärte sie weiter. Die Musikerin könne sich nicht vorstellen, wie die Menschen bei Dunkelheit und diesem Wetter nach Hause kommen sollten. «Ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung respektieren, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Aber für mich muss Sicherheit immer an erster Stelle stehen», schloss sie ihre Nachricht. Alle Ticketinhaber erhalten eine vollständige Rückerstattung.
Die Wetterlage in der Region war tatsächlich dramatisch, rund 50 Zentimeter Schnee gingen auf Toronto nieder, zahlreiche Flüge wurden gestrichen. In der benachbarten Provinz Québec wurden zuletzt Temperaturen von fast minus 40 Grad gemessen – die kältesten weltweit zu diesem Zeitpunkt.
Die «No Secrets»–Tour geht weiter
Der Auftritt in Toronto wäre das dritte Konzert ihrer «No Secrets»–Tour gewesen, die am 21. Januar in Atlanta gestartet ist. Noch bis August 2026 führt sie den Popstar zu insgesamt rund 20 Terminen in die USA sowie nach China und Europa. Ihr einziger Deutschlandtermin ist am 23. April 2026 im E–Werk in Köln. Die Tour begleitet ihr sechstes Studioalbum «Don't Tease Me with a Good Time» und setzt auf intime, akustisch geprägte Auftritte.