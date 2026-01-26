Schneechaos in Toronto: Jessie J sagt Konzert kurzfristig ab

Schneechaos mit extremen Ausmassen

Jessie J befand sich nach eigenen Angaben bereits im Veranstaltungsort, als sie die Reissleine zog. «Ich stehe gerade in der Venue und es war nicht sicher, hierherzukommen – und der Schnee wird nur noch schlimmer», erklärte sie weiter. Die Musikerin könne sich nicht vorstellen, wie die Menschen bei Dunkelheit und diesem Wetter nach Hause kommen sollten. «Ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung respektieren, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Aber für mich muss Sicherheit immer an erster Stelle stehen», schloss sie ihre Nachricht. Alle Ticketinhaber erhalten eine vollständige Rückerstattung.