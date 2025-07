Schock für Beyoncé: Diebe stehlen unveröffentlichte Musik aus Auto

Ein Zwischenfall auf der Tour von Beyoncé (43) sorgt für Wirbel: Unveröffentlichte Musik der Sängerin und andere sensible Dokumente sollen in Atlanta gestohlen worden sein. Das berichtet unter anderem «The Hollywood Reporter». Diebe seien demnach vergangene Woche in das Mietauto des Choreografen des Superstars eingebrochen.