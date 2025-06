Schock für Brad Pitt: Bei ihm wurde eingebrochen

Mehrere Prominente wurden Opfer von Einbrechern

In die Häuser mehrerer Prominenter soll in den vergangenen Monaten in Los Angeles eingebrochen worden sein. In das Haus von Schauspielerin Nicole Kidman (58) und ihrem Ehemann, Sänger Keith Urban (57), wurde US–Medienberichten zufolge am Valentinstag eingebrochen. Wie die Polizei damals «ABC News» bestätigte, sollen die Einbrecher eine Glastür oder ein Fenster eingeschlagen haben, um einzusteigen. Sie durchwühlten das Haus und flüchteten. Auch in das Anwesen von Hollywoodstar Tom Hanks (68) und Rita Wilson (68) in Los Angeles wurde im Sommer des letzten Jahres eingebrochen, wie «ABC 7» berichtete.