Schock in L.A.: «General Hospital»-Star Johnny Wactor erschossen

Johnny Wactor wurde am 31. August 1986 in Charleston, South Carolina, geboren und gab 2007 sein Fernsehdebüt in der Dramaserie «Army Wives». Bis 2009 spielte er in einigen Episoden verschiedene Gastrollen. 2013 war er dann in dem übernatürlichen Drama «Sibiria» zu sehen, das eine Staffel lang lief. Von 2020 bis 2022 spielte er die Rolle des Brando Corbin in der Serie «General Hospital». Er trat in 164 Episoden der langjährigen ABC–Seifenoper auf. Auch in vielen weiteren TV–Produktionen wirkte er mit, etwa in «Criminal Minds».