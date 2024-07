Schockfoto von Matthew McConaughey: Das ist mit seinem Auge passiert

Woody Harrelson und Matthew McConaughey sind seit vielen Jahren eng befreundet. Sie lernten sich 1997 bei den Dreharbeiten zu dem Film «EDtv» kennen. Während eines Auftritts im April 2023 in Kelly Ripas (53) Podcast «Let's Talk Off Camera» verriet McConaughey, dass ihre Verbindung und Ähnlichkeiten so eng sind, dass selbst ihre Familien durcheinanderkommen: «Man sieht Bilder von uns und meine Familie denkt, dass viele Bilder von ihm mich zeigen. Seine Familie denkt, viele Bilder von mir stellen ihn dar.»