«Schockierend»: Doku-Dreh hat Alexander Mazza besonders mitgenommen

Krimis und Berichterstattungen über reale Fälle erfreuen sich grosser Beliebtheit. Sind Sie auch ein True–Crime–Fan oder hatten Sie da bisher wenig Berührung?

Mazza: Das Genre ist mir natürlich nicht neu. Wenn man so will, bin ich ja mit der Mutter von True Crime aufgewachsen. Wir haben damals oft «Aktenzeichen XY ... ungelöst» geschaut. Schon damals wurde man durch diese Sendung dazu animiert, aufmerksamer wahrzunehmen, was in seiner Umgebung passiert. Eben genauer hinzuschauen. Handlungen und Geschehnisse mehr zu hinterfragen und wenn nötig, auch Hinweise zu geben. Heute höre ich vermehrt in True Crime Podcasts rein. «Zeit Verbrechen» oder «Verbrechen von nebenan» finde ich gut.