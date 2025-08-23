Schwanger im Amt: Diese deutschen Politikerinnen schrieben Geschichte

Ihr Plan steht bereits: Pause von der Politik während des Mutterschutzes, Rückkehr im März, die Elternzeit übernimmt ihr Partner. So erklärte sie es in einem Statement gegenüber «Bild». Und wenn Hubertz zurückkehrt, soll das Baby mit ins Amt. «Ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium», kündigt die sie an. Sie sei nur «eine von vielen», die den Vereinbarkeits–Spagat von berufstätigen Müttern meistern müsse. Vor ihr haben diesen Schritt erst wenige andere Politikerinnen gewagt.