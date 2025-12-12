Schwerkranke Kinder schmücken mit Königin Camilla den Weihnachtsbaum

Gemeinsam mit schwerkranken Kindern feierte Königin Camilla (78) am Donnerstag eine kleine Weihnachtsparty bei sich im Clarence House. Die Kinder schmückten gemeinsam mit der Königin deren Weihnachtsbaum und erhielten natürlich auch Geschenke. Im Garten wartete der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren beim royalen Staatsschlitten auf die Kinder, den die Königin für den Anlass extra anliefern liess. Für Fotos nahm die Königin gemeinsam mit den Kindern im Schlitten Platz.