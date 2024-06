Schwester von Aaron Carter sah Tod voraus: «Er wusste es auch»

Am 5. November 2022 endete das Leben von Aaron Carter (1987–2022) tragisch. Sein lebloser Körper wurde von der Haushälterin in seiner Badewanne entdeckt und schnell war klar, dass der Bruder von Backstreet–Boys–Star Nick Carter (44) im Alter von nur 34 Jahren an einer Überdosis Drogen verstarb. In den Augen seiner Zwillingsschwester Angel Carter (36) kam dieses Drama allerdings nicht wirklich überraschend: In einer Folge des Podcasts «Squeeze» sprach Angel über ihren Bruder und dessen Zustand vor der Tragödie. Demnach habe sie bereits Jahre damit verbracht, sich auf dessen Tod vorzubereiten.