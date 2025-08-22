Schwimmbad-Otitis: Was tun, wenn das Ohr nach dem Baden schmerzt?

Wie kann man die Ohren beim Baden schützen?

Damit Ohrenschmerzen gar nicht erst entstehen, lohnen sich einige Tricks. Ohrstöpsel beim Schwimmen können verhindern, dass Wasser in den Gehörgang gelangt. Nach dem Baden sollte man die Ohren gründlich trocknen, indem man den Kopf zur Seite neigt und verbliebenes Wasser herauslaufen lässt. Ein Handtuch reicht aus, um die Aussenseite vorsichtig abzutupfen – Wattestäbchen sind hingegen tabu, da sie die empfindliche Haut reizen und Keime tiefer ins Ohr drücken können.