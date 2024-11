Sci-Fi-Sensation! Neue «Star Wars»-Trilogie mit anderen Charakteren

Zwar gebe es noch keine Details zur geplanten Geschichte, Lucasfilm habe laut «Variety» allerdings einem anderen Bericht widersprochen, in dem behauptet wurde, dass die Story weitergeführt werde, die 1977 mit «Krieg der Sterne» auf der grossen Leinwand begonnen hat und das Publikum unter anderem mit Luke Skywalker (Mark Hamill, 73), Prinzessin Leia (Carrie Fisher, 1956–2016) und Han Solo (Harrison Ford, 82) bekannt machte. Insider beharren darauf, dass sich das Projekt in einer frühen Entwicklungsphase befinde und es unklar sei, wann die Trilogie in Produktion gehen könne.