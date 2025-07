Scorpions-Biopic «Wind Of Change»: Erste Fotos vom Filmset in England

Deutsche und internationale Darsteller

Als Frontmann Meine tritt, wie schon erwähnt, Ludwig Trepte – unter anderem bekannt aus «Deutschland 83» und «Deuschland 86» – in Aktion. Alexander Dreymon (42) mimt Gitarrist Rudolf Schenker (76), während Gitarrist Matthias Jabs (69) von Ed Speleers (37) dargestellt wird. Der Brite Dominic West (55) spielt Scorpions–Manager Doc McGhee und David Kross (35) verkörpert demnach Andrej, einen Freund der Band, der in Ost–Berlin im Gefängnis sitze. Der Film soll angeblich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.