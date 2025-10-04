«Scrubs»-Reboot: Neuzugänge und altbekannte Gesichter enthüllt

Auch diese Originaldarsteller sind dabei

Neben den neu bestätigten Darstellern kehrt auch der Original–Hauptcast weitgehend zurück: Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke sollen erneut als J.D., Turk und Elliot zu sehen sein. Judy Reyes und John C. McGinley werden laut US–Medienberichten ebenfalls wieder in ihren Rollen als Carla und Dr. Cox auftreten. Ob auch Ken Jenkins und Neil Flynn das Sacred Heart Hospital erneut als Dr. Bob Kelso und als mysteriöser Hausmeister beehren, steht bislang noch nicht fest.