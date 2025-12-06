«Scrubs»-Star Donald Faison möchte Freund Zach Braff verkuppeln

Nicht nur im Sitcom–Klassiker «Scrubs – Die Anfänger» sind sie als die Freunde J. D. und Turk zu sehen, auch im echten Leben verbindet die beiden Schauspieler Zach Braff (50) und Donald Faison (51) eine enge Freundschaft. Während Faison seit dem Jahr 2012 mit seiner Ehefrau CaCee Cobb (48) verheiratet ist, ist Braff seit einer Weile Single. Das soll sich ändern – und deshalb wirbt der 51–Jährige in einem gemeinsamen Interview mit dem US–Magazin «People» auch scherzend für seinen Freund.