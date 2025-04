Sean Combs weist Vorwürfe zurück und plädiert auf nicht schuldig

In den vergangenen Wochen war es zu mehreren Hausdurchsuchungen in Combs' Anwesen in Los Angeles und Miami gekommen. Die US–Bundespolizei FBI beschlagnahmte im Rahmen der Ermittlungen elektronische Geräte und Unterlagen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur «Reuters» stehen diese Durchsuchungen auch im Zusammenhang mit einer weitreichenden Untersuchung wegen mutmasslichem Menschenhandel und schwerem sexuellem Missbrauch. Die Untersuchungen werden demnach von einer Bundesjury begleitet.