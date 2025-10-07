Sean «Diddy» Combs bat Donald Trump um Begnadigung

Komplizierte Geschichte zwischen Trump und Diddy

Die Beziehung zwischen Trump und Combs reicht zurück bis in die 1990er–Jahre, als beide regelmässig bei gesellschaftlichen Events in New York aufeinandertrafen. Doch die Freundschaft kühlte ab, als Trump ins Präsidentschaftsrennen einstieg. «Ich war sehr freundlich mit ihm. Ich kam grossartig mit ihm aus, und er schien ein netter Kerl zu sein», sagte Trump bereits im August in einem Interview mit dem TV–Sender «Newsmax». «Aber als ich für das Amt kandidierte, wurde er sehr feindselig.»