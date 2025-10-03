Sean «Diddy» Combs bittet Gericht um Gnade

Seine Tage hinter Gittern verbringt Combs nach eigenen Angaben mit «Bücher lesen, Schreiben, Sport oder in der Therapie». Er sei zum ersten Mal seit 25 Jahren nüchtern. «Ich bitte Sie heute um Gnade, nicht nur um meinetwillen, sondern um meiner Kinder willen», schreibt Combs an den Richter. Gott habe ihn mit sieben wunderschönen Kindern gesegnet – drei Söhnen und vier Töchtern. Doch er habe als Vater versagt. Drei Abschlussfeiern seiner Töchter habe er verpasst, seiner zweijährigen Tochter Love Sean Combs könne er nicht das Sprechen beibringen.