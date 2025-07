Sean «Diddy» Combs: Jury meldet Probleme mit Geschworenem Nummer 25

Wie «E! News» meldet, Es ist bereits das zweite Mal während des Prozesses, dass ein Geschworener Probleme bereitet. Erst vor wenigen Wochen hatte Subramanian Geschworenen Nr. 6 austauschen lassen – einen 41–jährigen schwarzen Mann, der im Kommunikationsbereich arbeitet. Dieser hatte widersprüchliche Angaben über seinen Wohnort gemacht und es war unklar geblieben, ob er in New York City oder bei seiner Freundin in New Jersey lebe.