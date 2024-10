Sean «Diddy» Combs' Kinder unterstützen ihren angeklagten Vater

«Der vergangene Monat hat unsere Familie erschüttert», heisst es in dem Beitrag. «Viele haben sowohl ihn als auch uns aufgrund von Anschuldigungen, Verschwörungstheorien und falschen Erzählungen verurteilt», die demnach in den sozialen Medien zu absurden Auswüchsen geführt hätten. «Wir stehen geschlossen und unterstützen dich auf jedem Schritt des Weges», kündigen Diddys Kinder an. Man wolle sich an der angeblichen Wahrheit festhalten, weil man wisse, dass diese sich durchsetzen werde und nichts die Stärke der Familie brechen könne. Der Post schliesst mit den Worten: «Wir vermissen dich und wir lieben dich, Dad.»