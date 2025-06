Sean «Diddy» Combs: Staatsanwaltschaft lässt mehrere Anklagen fallen

Zentrale Sexhandel–Vorwürfe bleiben bestehen

Was die Beihilfe zum Sexhandel angeht, so erläutern die Staatsanwälte in ihrem Schreiben nicht konkret, welche Elemente sie aus den Jury–Anweisungen streichen werden. Die Hauptanklagen wegen Sexhandels bleiben jedoch bestehen – ein zentraler Punkt in dem Verfahren gegen den 54–Jährigen. Trotz der zurückgezogenen Anklagepunkte werden auch die Vorwürfe des organisierten Verbrechens und der Erpressung weiter verfolgt. Combs droht bei einer Verurteilung weiterhin eine lebenslange Haftstrafe.