Sean «Diddy» Combs versteigerte wilde Partynacht an Wayne Rooney

Der Clip stammt von einer Benefizgala, die von Fussballstar David Beckham (49) veranstaltet wurde. Combs betritt darin ungefragt die Bühne und unterbricht Beckham. Er sei in «Geberlaune» und wolle deswegen ebenfalls etwas versteigern. Dem Gast mit dem höchsten Gebot gebe er drei Dinge zur Auswahl. «Option A» sei ein Wochenende in seinem Haus in den Hamptons, die zweite Option sei eine Studiosession mit ihm. «Oder Nummer drei ist ein Abend mit Diddy, Samstagabend in New York. Und ich verspreche dir, dein Arsch wird am Mittwoch aufwachen und neben mir liegen», heisst es weiter.